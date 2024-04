Vicini davvero (titolo originale Love, Divided) è un film spagnolo, con una trama originale. Al primo posto tra i film più visti su Netflix, ha per protagonista una cantante nota anche al pubblico italiano.

Vicini davvero, la trama

Vicini davvero è il remake della commedia romantica francese Appuntamento al buio, questa volta ambientato in Spagna. Valentina è un'ansiosa pianista che, dopo aver rotto col suo ex, è pronta a ricominciare. Sua cugina, Carmen, le ha organizzato una nuova vita: una nuova casa, un nuovo lavoro in un bar, per provare a convincerla ad andare avanti. Tuttavia, Valentina pensa solo a una cosa: l'audizione di pianoforte fissata dopo tre settimane, a cui ha intenzione di arrivare preparatissima, esercidandosi giorno e notte. David è il suo vicino di casa, un game designer agorafobico, che pretende di lavorare in assoluto silenzio. L'uomo è riuscito a cacciare tutti gli inquilini che hanno tentato di vivere nell'appartamento di Valentina, spaventandoli con rumori inquietanti ad ogni ora. Così, comincia la "guerra". David la sveglia con forti colpi, Valentina non si stacca dal pianoforte. Fino a quando, ripicche e litigi lasciano spazio alle conseguenze. E i due, pur non essendosi mai visti, finiscono per interessarsi l'uno all'altra.