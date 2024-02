Nemmeno 25enne, la popstar di Barcellona ha già collezionato decine di dischi di platino in Spagna. A far decollare la sua carriera è stata la partecipazione, tra il 2017 e il 2018, alla nona edizione del talent show Operación Triunfo. Con il cantante vicentino si esibisce in una versione in doppia lingua di Farfalle e Mariposas, brano che hanno già inciso insieme

Sangiovanni ha scelto la cantante spagnola Aitana per la serata cover e duetti, la penultima del Festival di Sanremo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE DI SKY TG24). Insieme cantano in doppia lingua Farfalle di Sangiovanni, portato al Festival nel 2022, e Mariposas di Aitana, che altro non è se non la versione spagnola del brano che i due hanno inciso insieme. Il nome di Aitana in Italia non è particolarmente conosciuto, ma nel suo Paese di origine è una star da tempo: nemmeno 25enne, ha già all’attivo tre album e decine di brani certificati platino e oro.

Chi è Aitana, da Operación Triunfo al successo Aitana Ocaña Morales è nata il 27 giugno 1999 a Barcellona. Cresce nei dintorni della città catalana, sviluppando fin da subito la passione per la musica. Così, nel 2014 inizia a pubblicare su YouTube alcune cover di brani famosi e pezzi inediti. Però non scoppia subito. A far decollare la sua carriera è la partecipazione, tra il 2017 e il 2018, alla nona edizione del talent show Operación Triunfo, che chiude in seconda posizione. Finito il programma esce il suo primo singolo, Lo Malo, seguito a breve distanza dall’EP Tráiler, al primo posto della classifica degli album più venduti in Spagna. vedi anche Sanremo 2024, Sangiovanni con Finiscimi. Il testo della canzone

Gli altri album e la recitazione Lavorando tra Europa e Stati Uniti, nel 2019 Aitana collabora con Zayn dei One Direction a una versione in inglese e spagnolo di A Whole New World, per la colonna sonora del nuovo Aladdin in live action. Quell’anno arriva anche Spoiler, il suo primo album in studio, che le vale una nomination ai Latin Grammy. Un anno dopo lavora con Katy Perry a un remix del brano Resilient insieme al producer Tiësto e pubblica il secondo album 11 razones. Anche questo finisce subito in testa agli album più venduti in Spagna, come succederà anche, nel 2023, al suo terzo disco, Alpha. Nel frattempo Aitana ha anche iniziato a recitare: ha partecipato a un episodio di Èlite, a uno della versione spagnola di Skam e alla serie Disney+ La última. Vita privata Aitana è stata legata sentimentalmente a diverse celebrità spagnole, a partire da Luis Cepeda, conosciuto durante il periodo di Operación Triunfo. Poi ha frequentato l’attore di Èlite Miguel Bernardeau e il cantante colombiano Sebastián Yatra. vedi anche Sanremo 2024, chi è Sangiovanni che al Festival canta Finiscimi . FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da αitana (@aitanax)