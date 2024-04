Trento Film Festival, presentato il programma della 72esima edizione

L'evento si terrà nel capoluogo trentino tra il 26 aprile e il 5 maggio. Quaranta location ospiteranno le proiezioni di 120 film e 130 eventi, tra cinema, letteratura, natura e musica. Per il presidente Mauro Leveghi, il Festival va pensato "come una sorta di caleidoscopio, attraverso il quale ogni spettatore compone il suo quadro d'insieme"

“Per tanti anni, il Trento Film Festival è stato il ‘Filmfestival della montagna’, con le terre alte declinate al singolare”, afferma il presidente Mauro Leveghi. “Oggi la vera identità del Trento Film Festival è nel suo pay off: Montagne e Culture. Al plurale, entrambe, perché tante sono le montagne del mondo, e ci piace pensare come addirittura infiniti i modi di guardare ad esse, di viverle e di interpretarle”, prosegue Leveghi. “Anche in questa 72esima edizione proveremo a dare spazio e voce a questa pluralità, pensando al Festival come una sorta di caleidoscopio, attraverso il quale ogni spettatore compone il suo quadro d’insieme, stupendosi ad ogni piccolo cambio di angolazione di quanto possa cambiare la visione complessiva”.

“I due pilastri del 72esimo Trento Film Festival sono il ‘Concorso internazionale’ e ‘Alp&Ism’”, spiega Mauro Gervasini, responsabile del programma cinematografico. “Venticinque titoli tra lungometraggi e corti per ognuna delle due sezioni, a sottolineare in modo chiaro un equilibrio, un bilanciamento paritario, tra due anime che da sempre caratterizzano l’identità plurale dell’evento”.

Non solo cinema

Non mancheranno in questa 72esima edizione nuove rubriche come “Cincontri”, “Sete d’infinito” e “Avventure fuori porta”, oltre ai format già consolidati come “Emozioni tra le pagine”, “Un’ora per acclimatarsi”, “Pillole di scienza”, “Story trekking” e “T4Future”, la sezione dedicata alle ultime generazioni.

Tra le masterclass in programma, invece, è previsto un workshop incentrato sulle animazioni di Hayao Miyazaki, disegnatore del cartone “Heidi”, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario, una lezione di Massimiliano Nocera, scenografo de “Le otto montagne” e un laboratorio con Clorophilla (Ludovica Basso), che ha firmato il manifesto della nuova edizione.

Trento Film Festival collabora anche con Trentino Marketing, proponendo due appuntamenti: la presentazione del progetto “Sentiero della Pace” e la proiezione in anteprima del docu-video “(re)balance” diretto da Bruno Pisani.