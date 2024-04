La signora delle rose, trama e cast del film francese

Catherine Frot, vista in film quali La moglie del Presidente, è la protagonista di La signora delle rose, commedia francese al suo debutto in prima TV martedì 9 aprile, su Rai 1.

La signora delle rose, la trama

Catherine Frot è Eve Vernet, un'orticoltrice che - per onorare l'eredità di suo padre - porta avanti l'attività di famiglia, coltivando rose uniche che colorano le vetrine di tutta la Francia. Tuttavia, per via del suo approccio al lavoro, Eve fatica a tenere il passo con la produzione di massa delle aziende rivali. Quando la sua piccola impresa finisce sull'orlo del fallimento, la fidata segretaria, Vera, ha un'intuzione: per provare a salvare la situazione, assume tre nuovi dipendenti da un programma di riabilitazione carceraria, senza dire niente a Eve. Fred, Samir e Nadège sono emarginati incompresi. Hanno idee brillanti, una forte etica del lavoro, ma non hanno alcuna dimestichezza col giardinaggio. Tuttavia, i ragazzi sapranno escogitare un piano ambizioso (e rischioso) per risollevare le sorti dell'attività. Ed Eve scoprirà un modo nuovo di vivere la vita.