Il meglio di te, il cast del film con Maria Grazia Cucinotta

1/7 ©Getty

Maria Grazia Cucinotta è la protagonista di Il meglio di te, film al suo debutto in chiaro mercoledì 3 aprile. Nella pellicola, l'attrice - nota ai più per Il Postino di Troisi e per Il mondo non basta della saga di James Bond - veste i panni di Nicole. Agli inizi del film la troviamo al capezzale di Antonio, l'amore della sua vita, con cui ha vissuto una favola che non ha avuto il suo lieto fine

Brividi d'autore, l'horror con Maria Grazia Cucinotta