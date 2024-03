Sylvester Stallone, il nuovo Cliffhanger si girerà sulle Dolomiti

Nel sequel del film del 1993 Cliffhanger – L’ultima sfida, l’attore interpreterà ancora una volta il soccorritore di montagna Gabriel Walker. Le riprese inizieranno in estate vicino alla Val Gardena

Il secondo capitolo di Cliffhanger, con Sylvester Stallone nei panni di un soccorritore di montagna, sarà girato nelle Dolomiti. Birgit Oberkofler, presidente della commissione cinematografica Idm Südtirol, ha confermato che le riprese del sequel del film del 1993 Cliffhanger – L’ultima sfida inizieranno in estate nelle Alpi altoatesine, più precisamente sulla via ferrata Pisciadu, nel gruppo del Monte Sella, vicino alla Val Gardena. Il volto di Rocky e Rambo, 77 anni, interpreterà ancora una volta Gabriel Walker, detto Gabe, già protagonista della pellicola diretta 31 anni fa da Renny Harlin. Il regista del secondo episodio del thriller, che sarà scritto da Mark Bianculli (già autore della serie tv Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa), sarà invece Jean-François Richet (che ha diretto anche Nemico pubblico n. 1! e Un momento di follia). Anche il primo film era stato girato sulle Dolomiti, nella zona di Cortina d’Ampezzo, ma all’epoca erano state spacciate per le Montagne Rocciose. Secondo le prime indiscrezioni sulla nuova trama, il personaggio interpretato da Stallone, che si è ritirato a vivere sulle Dolomiti, verrà sequestrato e portato tra le montagne insieme ad un ricco cliente. Toccherà poi a sua figlia, istruita nel corso degli anni a conoscere le zone più impervie, cercare di salvarlo.