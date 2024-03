Robert Downey Jr., l’omaggio del doppiatore italiano per l'Oscar

Angelo Maggi, doppiatore della star statunitense da oltre quindici anni, ha dato la sua voce all'attore per rendere ancora più emozionante il suo discorso di accettazione della statuetta. Precedentemente, aveva pubblicato una clip divertente con un nuovo doppiaggio di una celebre scena di Iron Man



Quando una star internazionale porta a casa un riconoscimento come l'Oscar la festa coinvolge davvero tutti, dai fan ai professionisti che hanno contribuito a rendere un successo le opere che riguardano la star in questione.

Il premio Oscar come Miglior attore non protagonista assegnato a Robert Downey Jr. per Oppenheimer è stato accolto con entusiasmo anche da Angelo Maggi, il doppiatore italiano dell'attore.

Maggi, che ha prestato la voce allo statunitense negli ultimi sedici anni, e che ha preso parte alla versione italiana di tutte le pellicole targate Marvel Studios nelle quali l'attore ha recitato interpretando Tony Stark/Iron Man, ha reso omaggio al divo doppiando alcune clip condivise sul suo profilo Instagram. Nello specifico, il doppiatore ha registrato la versione in italiano del discorso di accettazione della statuetta da parte di Downey Jr. e, infine, ha preparato una clip sulle immagini del film Iron Man.

Le clip doppiate per festeggiare l'Oscar Angelo Maggi, doppiatore di larga esperienza che ha prestato la sua voce a tantissime stelle del cinema, da Tom Hanks a Hugh Grant, a John Turturro, a Bruce Willis e Gary Oldman, è molto amato dai fan italiani dei film Marvel per il suo lavoro nei film in cui è apparso Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark.

Il doppiatore, che ha prestato la sua voce all'attore anche per la versione italiana di Oppenheimer, pellicola che ha fatto ottenere molti riconoscimenti a Downey Jr., ha pubblicato vari post per celebrare il divo americano che grazie al ruolo di Lewis Strauss ha ottenuto il primo e meritato Oscar della sua carriera.

A un primo post di congratulazioni, è seguita una clip in cui Maggi si mostra all'opera col doppiaggio di Downey jr. su Oppenheimer. In seguito sui social è arrivata una nuova clip, realizzata in collaborazione con i content creators de Gli Acchiappafilm, un nuovo doppiaggio della celebre scena finale di Iron Man del 2008, quella in cui Stark rivela di essere Iron Man, riscritta sul tema della vittoria agli Oscar e nella quale l'attore ringrazia proprio il suo doppiatore italiano.

Alla divertente trovata, molto apprezzata dagli utenti social, è seguita una terza clip, più istituzionale, nella quale Maggi ha doppiato il discorso che Robert Downey Jr. ha tenuto davanti al pubblico del Dolby Theatre nella notte degli Academy Awards.

Anche questo contenuto è molto emozionante, specie per ciò che ha detto l'attore, che ha ringraziato, tra gli altri, Nolan e i produttori di Oppenheimer per avergli offerto un ruolo di cui aveva bisogno, e sua moglie Susan per essersi presa cura di lui con amore.

La voce di Maggi: non solo MCU

Angelo Maggi si sente parecchio legato a Robert Downey Jr. che ha seguito come doppiatore negli ultimi sedici anni.

Il professionista romano - che ha maturato anche una carriera come attore con qualche ruolo per il cinema e per la tv – è stato la voce della star premiata con l'Oscar in tutti i progetti che prevedevano la presenza di Tony Stark nel MCU, Marvel Cinematic Universe, dunque, nei tre capitoli di Iron Man dal 2008, fino ai film della saga dei Vendicatori, da Avengers (2012) a Avengers: Endgame (2019).

Tra questi titoli c'è stato spazio anche per il doppiaggio di altri successi della filmografia di Robert Downey Jr., da Tropic Thunder a Dolittle fino, appunto, a Oppenheimer.

