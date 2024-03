Greta, il cast del thriller con Isabelle Huppert

1/7 ©Getty

Isabelle Huppert è la protagonista di Greta, il thriller psicologico in onda giovedì 7 marzo su Rai 2. L'attrice veste i panni di Greta Hideg, che si descrive come una vedova francese, e che stringe con Frances McCullen (Chloë Grace Moretz) una strana amicizia. In realtà, Greta è ungherese. E, con i suoi comportamenti sadici, ha in passato causato il suicidio della figlia

Greta. Il fascino gelido di Isabelle Huppert