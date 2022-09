Chloë Grace Moretz e il meme de I Griffin: Tutti mi prendevano in giro

Le conseguenze di un meme

approfondimento

“C’è stato un meme che ha realmente avuto delle conseguenze su di me, ed era quello che mi mostrava mentre entravo in un hotel con una scatola di una pizza in mano. E poi questa foto è stata manipolata dando vita a un personaggio della serie I Griffin con delle gambe lunghe e un torso cortissimo, ed era uno dei meme più diffusi all’epoca” ha detto Chloë Grace Moretz, sottolineando come la serie ha in un certo senso causato un suo tracollo psicologico. “Tutti stavano prendendo in giro il mio corpo e quando l’ho fatto presente a qualcuno mi è stato detto ‘Oh, stai zitta, è divertente’. E mi ricordo che ero lì seduta e pensavo che il mio corpo stava venendo usato come battuta ed è qualcosa che non posso cambiare di ciò che sono, ed era condiviso ovunque su Instagram. Ancora adesso quando vedo quel meme è qualcosa che mi risulta difficile da superare emotivamente”.