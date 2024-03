Chi era Bombolo, alias Franco Lechner. Il figlio: "Non sapeva leggere"

“All’inizio faceva fatica a studiare i copioni, anche semplici. Perché non sapeva leggere, non bene. A casa dovevamo aiutarlo”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandro Lechner, 56 anni, tecnico del gas e uno dei tre figli di Franco, il celebre Bombolo dei poliziotteschi e delle commedie sexy degli anni Settanta e Ottanta, ha ricordato il padre, scomparso nel 1987. Nato nel 1931 a Roma in una famiglia povera, tanto che da bambino dormiva nel cassetto del comodino, e orfano di madre, morta di parto al quinto figlio, Franco aveva lasciato la scuola all’età di otto anni e aveva intrapreso l’attività di ambulante, proprio come il padre. Da ragazzo, per impressionare le fanciulle, si tuffava nel Tevere con gli amici dal ponte di Castel Sant’Angelo, ma da sempre si portava dietro il soprannome di “Bombolo”, un appellativo in ricordo delle fattezze rotonde dell'infanzia ed ispirato alla canzoncina che faceva “era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bombolo”. Franco amava la tavola e le risate in compagnia: “Si fermava a mangiare alla taverna di Picchiottino. Tra un bicchiere e una pietanza, con gli amici del rione, improvvisava delle scenette. Uno scherzo tirava l’altro. Doveva venire a prenderci a scuola alle quattro, si presentava non prima delle sei”, racconta Alessandro. Se una volta, durante una gita scolastica alle Fosse Ardeatine e al santuario del Divino Amore, Franco aveva dirottato il figlio e altri suoi tre amichetti in una trattoria per mangiare un piatto di carbonara e bere un bicchiere di vino, un’altra volta aveva accolto la fortuna che aveva bussato proprio alle porte della sua taverna prediletta. “Castellacci e Pingitore un giorno capitarono in quell’osteria. Lo notarono e gli lasciarono un numero di telefono su un foglietto. “Ci chiami, ha la faccia giusta per il cinema, un talento naturale”. Papà se lo dimenticò nella tasca dei calzoni, lo trovò mamma. Lui non voleva richiamare, lo fece lei al posto suo”, racconta Alessandro. Dopo essere stato assoldato per i primi due film, rispettivamente Remo e Romolo, dove aveva la barba e guidava la biga, e Nerone, dove interpretava l’antico romano Roscio sempre affamato di “pasta e facioli”, Franco era stato scritturato per il Salone Margherita. Nonostante le iniziali difficoltà nella lettura dei copioni Franco, che nel periodo iniziale della carriera aveva anche mantenuto il mestiere di ambulante, “con gli anni diventò più bravo, riusciva ad imparare a memoria dialoghi lunghissimi, non sa quanto ne andava orgoglioso. E in locandina il suo nome compariva in alto, accanto a quello di Oreste Lionello”.