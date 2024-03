The Last Rifleman – Ritorno in Normandia. il trailer del film

La pellicola Sky Original con Pierce Brosnan (in esclusiva da sabato 23 marzo su Sky Cinema e in streaming solo su NOW) e ispirato a fatti realmente accaduti, racconta le vicende di Artie Crawford, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che sta trascorrendo la vecchiaia in una casa di riposo nell’Irlanda del Nord. Un giorno trova lo stimolo per fuggire e intraprendere un arduo viaggio verso la Francia, per partecipare al 75° anniversario dello sbarco in Normandia

Come annunciato dalle immagini del trailer ufficiale e dal poster italiano appena rilasciati, esordirà fra pochissime settimane THE LAST RIFLEMAN - RITORNO IN NORMANDIA, film Sky Original con Pierce Brosnan protagonista, che in Italia sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 marzo,