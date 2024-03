Garfield: Una missione gustosa, tutto sul film d'animazione

Garfield: Una missione gustosa è stato diretto da Mark Dindal , tra i suoi lavori come regista Chicken Little - Amici per le penne e Le follie dell'imperatore. La versione originale del film vede Chris Pratt ( FOTO ) prestare la voce al protagonista e Samuel L. Jackson al padre Vic . Nel cast anche Hannah Waddingham, Nicholas Hoult e Snoop Doog. Nella versione italiana la voce del protagonista è quella di Maurizio Merluzzo .

La trama del film

La pellicola seguirà quindi Garfield in una nuova avventura in cui divertimento e sorpresa sono assicurati. Ecco la sinossi ufficiale: “Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio”.

La data di uscita della pellicola

Garfield: Una missione gustosa arriverà nelle sale cinematografiche italiane a maggio.