Garfield: Una missione gustosa, il trailer del film in uscita nel 2024

Il pigro e goloso gatto Garfield, protagonista delle strisce di fumetti disegnate nel 1978 da Jim Davis, tornerà sul grande schermo nel nuovo film d’animazione Garfield: Una missione golosa. Scritta da David Reynolds, già autore di Alla ricerca di Nemo, e diretta da Mark Dindal, già regista de Le follie dell’Imperatore, la pellicola vanterà nella versione originale anche doppiatori d’eccellenza, rispettivamente Chris Pratt per il protagonista felino e Samuel L. Jackson per il padre Vic. Come svelato dal primo trailer, il film ripercorrerà l’infanzia di Garfield, un piccolissimo micio abbandonato per strada. Grazie all’infallibile fiuto per la pizza, il gatto incontrerà il futuro padrone Jon che, come ci tiene a specificare, lui stesso ha deciso di adottare. La tranquilla vita del gatto, che odia i lunedì, divora le lasagne e sfugge ai bagnetti, sarà però scombussolata dal ritorno del padre Vic, che coinvolgerà lui e il fido amico canino Odie in una scomoda avventura. Il film di Garfield uscirà nelle sale nel 2024.