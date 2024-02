Berlinale 2024, bufera per dichiarazioni antisemite registi

La Berlinale ha preso le distanze dalle opinioni espresse dall'attivista palestinese Basel Adra e dal giornalista israeliano Yuval Abraham, vincitori del premio per il Miglior documentario. Il secondo, che ha sottolineato l'esistenza di fatto di una "situazione di apartheid" tra lui e il collega, ha inoltre ricevuto una serie di messaggi intimidatori e di messaggi di morte

Una bufera ha travolto il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, finito sotto accusa a causa delle dichiarazioni giudicate “antisemite” pronunciate dall’attivista palestinese Basel Adra e dal giornalista israeliano Yuval Abraham, entrambi registi del documentario No Other Land. La coproduzione israelo-palestinese, che il 24 febbraio ha vinto il premio per il Miglior documentario alla Berlinale, racconta le lotte di un villaggio della Cisgiordania contro i coloni israeliani. Durante la cerimonia di premiazione, Adra ha sottolineato la difficoltà di festeggiare sul palco “quando decine di migliaia di persone del mio popolo vengono massacrate da Israele a Gaza”. Abraham, invece, ha prima precisato di essere israeliano e ha poi aggiunto che “tra due giorni torneremo in una terra dove non siamo uguali. Io vivo sotto la legge civile, mentre Basel è sottoposto a legge militare”. Nonostante l’uno viva ad appena trenta minuti di distanza dall’altro, “io ho diritto di voto, mentre Basel non ce l’ha, io sono libero di muovermi dove voglio mentre Basel è, come milioni di palestinesi, rinchiuso nella Cisgiordania occupata” ha proseguito il giornalista, che ha concluso: “Questa situazione di apartheid tra noi, questa disuguaglianza deve finire”.

L'INDIGNAZIONE DELLA POLITICA "L'antisemitismo non ha posto a Berlino, e questo vale anche per gli artisti" ha commentato il 25 febbraio su X il sindaco della capitale tedesca, Kai Wegner. "Quello che è successo ieri alla Berlinale è una relativizzazione intollerabile", ha aggiunto, chiamando in causa anche la direzione del Festival. Oltre alle dichiarazioni di Adra e di Abraham, che hanno accusato Israele di genocidio, ha alimentato la polemica anche la loro contestuale mancanza di riferimenti alle origini dell'offensiva scatenata da Tel Aviv, cioè gli attacchi sferrati da Hamas il 7 ottobre. I discorsi dei due registi vincitori hanno ricevuto inoltre le critiche dei membri del partito socialdemocratico del cancelliere tedesco Olaf Scholz e dai parlamentari dei Verdi, che sono parte della coalizione al governo. Sulla scia degli orrori del nazismo, il governo tedesco ha infatti collocato tra le priorità la lotta all'antisemitismo. Allo stesso tempo, è il principale finanziatore della Berlinale. In una nota inviata all'Afp in tarda serata, il Festival ha sottolineato che le dichiarazioni dei registi costituiscono "opinioni individuali e indipendenti" e "non rappresentano in alcun modo" quelle della Berlinale, ma ha anche affermato che dovrebbero essere "accettate" purché "rispettino il quadro legale". La direzione della Berlinale ha inoltre dichiarato di "comprendere l'indignazione" suscitata dai commenti "ritenuti troppo di parte" che sono stati espressi durante la cerimonia di premiazione.

LE INTIMIDAZIONI E LE MINACCE DI MORTE Nel frattempo, le accuse di antisemitismo hanno scatenato contro Abraham una serie di messaggi intimidatori e di minacce di morte, alimentati anche dalla messa in onda su un canale israeliano di un passaggio parziale dell'intervento del regista, quello dedicato alla "situazione di apartheid" che esiste di fatto tra lui e il collega Adra. "Il nostro film No Other Land sul brutale sgombero di Masafer Yatta, a Sud di Hebron, ha vinto il premio come Miglior documentario alla Berlinale", ha scritto su X il regista. "Il canale 11 di Israele ha mandato in onda questo segmento di trenta secondi del mio discorso, definendolo follemente "antisemita", e da allora ho ricevuto minacce di morte".