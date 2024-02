Per The Father - Nulla è come sembra, Anthony Hopkins ha vinto l'Oscar (il secondo, dopo Il silenzio degli innocenti). Venerdì 23 febbraio, il film debutta in prima TV su Rai 3.

The Father - Nulla è come sembra, la trama

Anthony Hopkins è un ottantenne affetto da Alzheimer, che vede svanire davanti a sé i ricordi di una vita, si sente confuso, e non capisce più cosa è reale. Quando la figlia Anne, interpretata da Olivia Colman (FOTO), decide di trasferirsi a Parigi insieme al compagno, tutto peggiora. Per Anthony, lei è ancora sposata con James. Il divorzio proprio non lo ricorda. Ad un certo punto, poi, arriva un uomo che si presenta come il compagno di Anne: Paul. Per l'anziano è troppo: si confonde, scambia le situazioni, dimentica i volti. Crede che Paul sia uno sconosciuto che vive nella sua casa, e si sente dire che in realtà è lui, a vivere a casa sua e di Anne. Anne, poi, ha un volto diverso da quello che ricorda. Così, la figlia pensa di assumere una badante: alla donna, Anthony racconta di essere stato un ballerino, nega di aver bisogno di assistenza, e le dice che le ricorda Lucy, l'altra sua figlia con cui da anni non parla (ma che, in realtà, è morta a seguito di un incidente). La situazione precipita, e l'anziano viene ricoverato in una casa di cura. Una casa che lui non sente tale, fatta di ambienti che non conosce, e con la figlia troppo lontana. Ciò gli causa un crollo emotivo profondo. Solamente Catherine, la sua infermiera, saprà dargli conforto.