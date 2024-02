“Dalla Mia finestra: Guardando te”, arriva il terzo film della saga

Il secondo film si apriva con la relazione a distanza fra Raquel e Ares, lei in Spagna - decisa a inviare il suo romanzo a una casa editrice - e lui a Stoccolma a studiare medicina, una strada che però non lo convince fino in fondo. Il rapporto si incrina anche a causa della comparsa di Vera, un’amica di Ares di cui però Raquel non si fida, mentre Yoshi - il migliore amico della protagonista - continua a sperare di poterla conquistare. Alla fine Raquel scopre che Ares l’ha tradita con Vera e lo lascia, ma una tragedia più grande sconvolge le vite di tutti: Yoshi ruba la moto di un ragazzo che lo aveva importunato e durante la fuga cade in burrone e muore. Poi si scopre che prima di morire Yoshi aveva inviato il romanzo di Raquel alla casa editrice che ha deciso di pubblicarlo. Alla fine del film Raquel e Ares litigano e decidono di lasciarsi scaricandosi a vicenda la responsabilità della morte di Yoshi.

La trama di “Dalla Mia finestra 3: Guardando te”

Cosa accadrà nel finale della trilogia? Netflix non ha svelato molto, secondo la sinossi ufficiale “dopo un'estate movimentata, Ares e Raquel non riescono più a stare insieme e decidono di separarsi. Ma quando si rivedono in una Barcellona invernale, l'amore e l'attrazione che provano l'uno per l'altra sono innegabili. Riusciranno a trovare un modo per far sì che le cose tra loro funzionino?”.

Il cast di “Dalla Mia finestra 3: Guardando te”

Nell’ultimo film della saga ritroviamo ovviamente i due protagonisti, Clara Galle nel ruolo di Raquel Mendoza e Julio Peña Fernández in quello di Ares Hidalgo. Ci sono poi Eric Masip (Artemis Hidalgo), Hugo Arbués (Apolo Hidalgo), Natalia Azahara (Daniela Fernández), Emilia Lazo (Claudia), Andrea Chaparro (Vera), Ivan Lapadula (Gregory) e Carla Tous (Anna).