Breve sinossi del film che porta in scena attori giovanissimi e ancora debuttanti sul panorama cinematografico internazionale: “La lunga cotta della giovane Raquel per il suo vicino di casa, il ricchissimo e affascinante Ares Hidalgo, si trasforma in qualcosa di più quando quest’ultimo inizia a nutrire forti sentimenti per lei. Ad ostacolare la ragazza nella storia d’amore e di passione con Ares, le obiezioni della famiglia”.

