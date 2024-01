Dalla mia finestra: Guardando te, il trailer del nuovo film Netflix

Netflix Italia ha reso disponibile anche la sinossi ufficiale: “Dopo un'estate movimentata, Ares e Raquel non riescono più a stare insieme e decidono di separarsi. Ma quando si rivedono in una Barcellona invernale, l'amore e l'attrazione che provano l'uno per l'altra sono innegabili. Riusciranno a trovare un modo per far sì che le cose tra loro funzionino?”.

approfondimento Dalla mia finestra: Al di là del mare, il trailer del film Netflix