Io sono nessuno, trama e cast del film con Bob Odenkirk

Christopher Lloyd è David, papà di Hutch. L'uomo si ritrova coinvolto nelle vicende del figlio. Vera e propria leggenda del cinema, ha recitato in classici come Chi ha incastrato Roger Rabbit e la trilogia di Ritorno al futuro. Negli ultimi anni ha lavorato anche in TV, prendendo parte a titoli come Fringe a The Big Bang Theory

