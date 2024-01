I Fratelli De Filippo, trama e cast del film con Giancarlo Giannini

Quella portata in scena da I fratelli De Filippo è una storia vera. Il film di Sergio Rubini, in onda martedì 16 gennaio su Rai 1, ha per protagonisti tre fratelli. O meglio, due fratelli e una sorella. Figli non riconosciuti dell'attore Edoardo Scarpetta, i tre sono stati cresciuti dalla madre, Luisa De Filippo, nella Napoli d'inizio Novecento. Tra loro vi è Eduardo, colui che, oggi, è ricordato come uno tra i più grandi autori teatrali italiani di quel secolo.

I fratelli De Filippo, la trama

I fratelli De Filippo porta in scena la storia di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, figli di Luisa De Filippo e di Eduardo Scarpetta. Che, pur pagando per la loro istruzione e pur occupandosi del loro mantenimento, li considera "illegittimi". I tre, fin da subito, mostrano enormi passioni e talenti. Soprattutto Eduardo, brillante attore e drammaturgo, la cui fama viene in ogni modo ostacolata dall'ingombrante genitore. Per Scarpetta, l'unico che potrebbe raccogliere la sua eredità è Vincenzo, fratellastro dei tre, nonché unico figlio rinocosciuto insieme a Domenico e Maria. Quando l'uomo muore, Titina, Eduardo e Peppino, lasciati senza eredità, sono chiamati a sopravvivere. Peppino trova lavoro come attore in alcune compagnie locali, Titina sposa Pietro Carloni e insieme a lui si dedica ai varietà e l'avanspettacolo. Eduardo entra nella compagni di Vincenzo. Presto, però, i tre scelgono di fondare una loro compagnia teatrale: I fratelli De Filippo, per l'appunto. Ma gli scontri, la rivalità e i contrasti smorzano i loro sogni. Fino a che scelgono di separarsi. Peppino prende il posto di Eduardo nella compagnia di Vincenzo, Titina conquista Totò. Ed Eduardo, apparentemente in difficoltà, trova il suo obiettivo: rappresentare la bellezza e la tragedia della società napoletana, per aiutare a riflettere col potere del sorriso. Sarà quella, la sua grande fortuna. Anche quando ritroverà i suoi fratelli, vivrà successi e poi sconfitte. E arriverà ad essere il grande, e indimenticabile, Eduardo De Filippo.