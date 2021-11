Il film uscirà il 13, 14 e 15 dicembre per raccontare la storia dei fratelli più celebri del teatro e dello spettacolo del Novecento italiano, prime rockstar ante litteram. I fratelli messi a titolo sono interpretati dagli attori Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel e Mario Autore. Erano i figli illegittimi di Eduardo Scarpetta. Il più acclamato drammaturgo e attore del suo tempo alla prole non lasciò niente in eredità. Se non un enorme talento

È uscito il trailer ufficiale de I Fratelli De Filippo, il nuovo film di Sergio Rubini che racconta la storia del trio di consanguinei più celebre del teatro e dello spettacolo italiano targato XX secolo. Si tratta di tre personaggi non in cerca d’autore, rimanendo in tema teatro, ma semmai in cerca di padre, nel senso che i fratelli messi titolo sono stati i figli illegittimi di Eduardo Scarpetta. Il più acclamato drammaturgo e attore del suo tempo alla prole non lasciò niente in eredità. Se non un enorme talento. I nomi e soprattutto il cognome di questo terzetto sono secondi soltanto alla fama del padre di cui erano eredi illegittimi. E infatti non eredi, "ahiloro"... Il bello della pellicola diretta dall'attore, regista e sceneggiatore barese è che racconta la storia di una ferita familiare che non riesce a rimarginarsi e che per essere in qualche modo bruciata, esorcizzata, toppata e chiusa si trasformò in arte. Quell'arte che spesso riesce a essere terapeutica più di anni e anni di analisi e psicoterapia. Permettendo a chi ne celebra il culto di fare pace con i propri mostri, tramutandoli perfino in muse. Come lo stesso trailer rivela, I Fratelli De Filippo uscirà al cinema il prossimo dicembre per soli tre giorni. Il 13, 14 e 15 dicembre si potrà vedere in sala il film che racconta la storia di Eduardo e dei suoi fratelli seguendoli come se fossero delle rockstar ante litteram. Peppino, Titina ed Eduardo vengono interpretati sul set rispettivamente dagli attori Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel e Mario Autore.

La trama



I fratelli De Filippo è ambientato durante i primi anni del XX secolo.

Peppino, Titina ed Eduardo sono tre fratelli che vivono a Napoli con la madre, Luisa De Filippo.

Il padre è Eduardo Scarpetta, assente poiché è lo zio della madre, famoso drammaturgo e attore che all'epoca era considerato un vero e proprio divo.

Benché i tre non siano figli legittimi di Scarpetta (per questo motivo il loro cognome è quello materno, De Filippo), il padre li riconosce e li introduce nel mondo del teatro - che lui domina - facendogli muovere i primi passi sul palcoscenico fin da quando questi erano dei bambini.

Ma il legame che il padre instaura con i figli non si rivelerà abbastanza forte per la società di quel tempo: quando Scarpetta morirà, infatti, soltanto i figli legittimi riceveranno l'eredità paterna, mentre ai tre De Filippo non andrà nulla. Se non l'enorme talento che il padre gli lascia.



Quell'eredità è qualcosa di ancora più importante rispetto all'eredità materiale che la prole legittima si spartisce. Proprio grazie a quella dote, il trio di fratelli supererà i conflitti e lo shock, unirà le forze e deciderà di seguire le orme paterne. Trasformeranno così la loro vita in arte, creandosi da sé la propria enorme fortuna.



“È l’inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello 'zio' Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro. Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani, però, 'zio' Scarpetta ha trasmesso un dono speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passa per la formazione del trio De Filippo, sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, superando difficoltà e conflitti. Quella dei De Filippo è la storia di una ferita familiare che si trasforma in arte. E di tre giovani che, unendo le forze, danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro”. Queste le parole della presentazione ufficiale del film.