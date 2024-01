sag awards 2024, tutte le nomination

Killers of the Flower Moon

Per quanto riguarda il mondo della settima arte, Barbie e Oppenheimer sono stati tra i lavori ad aver ottenuto il maggior numero di candidature. Grande successo anche Killers of the Flore Moon e Povere creature!

Gli Screen Actors Guild Awards sono tra i riconoscimenti più importanti e attesi nel mondo dell’intrattenimento. Da Barbie ( FOTO ) a Oppenheimer passando per Succession e Ted Lasso, K umail Nanjiani e Issa Rae hanno annunciato le produzioni che quest’anno concorreranno per le ambite statuette, sedici in totale.

Parlando invece della serie tv, Succession ha confermato la sua grande forza ottenendo numerose candidature. Ottimi riscontri anche per Ted Lasso. Infine, quest’anno lo Screen Actors Guild alla carriera verrà consegnato a Barbra Streisand, tra le più grandi icone della musica e del cinema.

Ecco tutte le candidature riguardanti le serie tv:

Miglior attore in un film televisivo o mini-serie

Matt Bomber - Fellow Travelers

Jon Hamm - Fargo

David Oyelowo - Lawmen - La storia di Bass Reeves

Tony Shalhoub - Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun - Beef

Miglior attrice in un film televisivo o mini-serie

Uno Aduba - Painkiller

Kathryn Hahn - Le piccole ose della vita

Brie Larson - Lezioni di chimica

Bel Powley - A small light

Ali Wood - Beef

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox - Succession

Billy Crudup - The Morning Show

Kieran Culkin - Succession

Matthew Macfayden - Succession

Pedro Pascal - The Last of Us

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston - The Morning Show

Elizabeth Debicki - The Crown

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - The Diplomat

Sarah Snook - Succession

Miglior attore in una serie commedia

Brett Goldstein - Ted Lasso

Bill Hader - Barry

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The Bear

Miglior attrice in una serie commedia

Alex Borstein - La fantastica signora Maisel

Rachel Brosnahan - La fantastica signora Maisel

Quinta Brunson - Abbot Elementary

Amo Eedebiri - The Bear

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Miglior cast in una serie drammatica

The Crown

The Gilded Age

The Last Of Us

The Morning Show

Succession

Miglior cast in una serie commedia

Abbot Elementary

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Migliori controfigure televisive

Ahsoka

Barry

Beef

The Last of Us

The Mandalorian