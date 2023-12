Monopoly, il live action basato sul gioco da tavolo diventa realtà

L'accordo tra Hasbro e Lionsgate



Dopo l'accordo tra Warner Bros. e Mattel, che condurrà allo sviluppo di nuovi progetti legati al mondo dei giocattoli dopo lo straordinario successo di Barbie, la nuova intesa stipulata tra Lionsgate e Hasbro fa fregare le mani a tutti gli appassionati di giochi da tavolo che presto potranno godere di progetti televisivi e cinematografici inediti sui classici dell'intrattenimento per adulti e ragazzi.

Come già anticipato dai media di settore la scorsa estate, Lionsgate ha portato a termine l'accordo con Hasbro per l'acquisizione di eOne, la divisione di intrattenimento del colosso statunitense di giocattoli.

In base all'accordo, la compagnia cinematografica ha acquisito, per la cifra di trecentosettantacinque milioni di dollari, la proprietà di oltre seimilacinquecento titoli di eOne ottenendo anche i diritti per sviluppare progetti su alcuni dei più grandi franchise Hasbro, tra cui Transformers, Peppa Pig, Power Rangers, Dungeons & Dragons, My Little Pony e Monopoly, che restano sotto il controllo di Hasbro.

Chris Cook, CEO di Hasbro, nel commentare la transazione, ha annunciato l'inizio di una nuova fase per l'azienda che vedrà significativi sviluppi nelle sue varie aree. “L’intrattenimento rimane una priorità per Hasbro”, ha detto il CEO che ha aggiunto, in un comunicato ufficiale che ad Hasbro non vedono l'ora di collaborare con Lionsgate “Soprattutto su un adattamento cinematografico di Monopoly”. Hasbro, per il futuro, si affida a un modello di business asset-lite basato su licenze e partnership con co-produzioni selezionate.