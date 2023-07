Cinema

Barbie, tutti i dettagli nascosti dei costumi del film. FOTO

Il successo di Barbie è dovuto alla costruzione perfetta di un universo sfavillante, giocoso e... rosa! Ecco i segreti del reparto costumi di una pellicola che è già un cult per moltissime ragioni spiegati da Jacqueline Durran, costumista britannica, vincitrice di due Oscar e un BAFTA, vecchia conoscenza della regista Greta Gerwig

Il fenomeno Barbie è esploso ben prima dell'uscita del film, con la diffusione delle prime immagini di scena che raccontano con un colpo d'occhio l'universo favoloso della bambola Mattel immaginato per il grande schermo. Molto del successo della pellicola è dovuto ai costumi di scena ideati da Jacqueline Durran, professionista che ha lavorato con Greta Gerwig in Piccole Donne, titolo che nel 2020 ha vinto l'Oscar per i costumi



Tutti i costumi di Barbie sono ispirati al mondo di Barbie Mattel delle decadi passate. Per scelta stilistica, la regista e la costumista si sono concentrate sulle Barbie vintage con attenzione ai look delle bambole prodotte e vendute negli anni Ottanta, il periodo in cui Greta Gerwig era bambina e giocava con le Barbie