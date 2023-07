L'impennata di richieste dei sandali è confermata da Lyst, piattaforma di shopping online che monitora anche le ricerche dei consumatori. Le calzature con la suola di sughero compaiono in ben due scene della acclamata pellicola

Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti: i sandali Birkenstock sono ovunque, ai piedi delle donne e degli uomini, d'estate come in inverno, così richiesti da rendere difficile anche solo immaginare un aumento della loro popolarità. Ma Barbie di Greta Gerwig, il film dei miracoli che ha portato in sala milioni di spettatori in meno di una settimana in tutto il mondo, è riuscito anche in questa impresa: spingere ancora più in alto le ricerche degli utenti in rete delle iconiche calzature tedesche. La conferma arriva da Lyst, la piattaforma di shopping online che è anche un utile strumento per monitorare le preferenze dei consumatori. Le ricerche per le Birkenstock modello Arizona sono aumentate del +110 per cento da quando il film ha debuttato in sala.

Barbie, fenomeno culturale e commerciale

Tutto è cool e desiderabile nell'universo cinematografico di Barbie di Gerwig, persino i sandali tedeschi con le fibbie bistrattati da più parti eppure acquistati senza sosta in ogni stagione, ancora di più da quando sono apparsi sul grande schermo del blockbuster Warner Bros.

I sandali Birkenstock, presentati come la chiave per accedere al mondo degli umani alla bambola Barbie/Margot Robbie - un simbolo di comfort inaccettabile per lei che è abituata a vivere con le scarpe col tacco - sono ora più desiderati che mai, specie nel classico modello Arizona.

Lyst ha diffuso il dato a meno di una settimana dall'uscita di Barbie nelle sale (in Italia ha debuttato il 20 luglio, negli States il 21 luglio) sottolineando l'impatto culturale e il risvolto commerciale della pellicola di Gerwig che sta travolgendo con la sua onda rosa il pubblico globale.

Il brand tedesco risponde online con la promozione di tutti i modelli rosa disponibili nel catalogo perché, si sa, è questo il colore del momento. approfondimento Barbie, tutti i dettagli nascosti nei costumi del film

I sandali Birkenstock rosa nel film: dove trovarli

La costumista di Barbie ha precisato che l'inserimento dei sandali Birkenstock nella sceneggiatura del film è una trovata di Gerwig che, alla fine, ha dato origine a una scena cult della pellicola.

Nello specifico, Kate McKinnon, la Barbie Stramba, invita Barbie/Margot Robbie a fare un'esperienza umana proponendole di scegliere tra i sandali tedeschi e una più invitante scarpa col tacco, una sequenza che è identica a quella di Matrix (1999) con Morpheus (Laurence Fishburne) che impone a Neo, il protagonista, di scegliere tra la pillola rossa e quella blu.

Trovate divertenti e paradossali a parte, i sandali a ciabatta, che erano stati proposti in una poco allettante tonalità marrone, ricompaiono in un'altra scena del film, stavolta rosa e più consoni allo stile della bambola Mattel. Anche questa variante degli Arizona è in commercio e si tratta di una versione in pelle scamosciata rosa cipria il cui costo online varia da cento a centotrenta euro a seconda dei materiali di composizione. Chi ama il rosa ha comunque a disposizione una vasta scelta di modelli Birkenstock: in gomma, con le fibbie in vinile, con la pelliccia o chiuse sul davanti (il classico modello Boston).

Lyst è diventato piuttosto importante sia per gli utenti, specie quelli modaioli che vogliono acquistare i prodotti del momento, che per i brand che tengono in gran considerazione i report semestrali e annuali che riportano le preferenze degli utenti che fanno shopping online. Nel 2021 le persone che hanno acquistato online almeno una volta sono state oltre due milioni.

