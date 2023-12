Dopo Barbie, in arrivo un nuovo film sulle bambole American Girl

Cinema

I primi record per Barbie sono arrivati già a tre giorni dalla sua uscita. Con riferimento al box office del Nord America, il titolo è stato il miglior incasso del 2023, il migliore di sempre per una regista donna e per i due protagonisti, Gosling e Robbie, nonché il migliore di sempre per un film che non è un sequel, un remake o un film con supereroi. In tre settimane, nel Nord America ha superato le cifre di film di successo come quelli della saga di Harry Potter