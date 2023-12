Capri Hollywood, al film 'Mixed by Erry premio 'commedia dell'anno'

E' Mixed By Erry la 'commedia dell'anno' alla 28esima edizione di Capri, Hollywood : il regista Sidney Sibilia sarà premiato nella giornata inaugurale della 28esima edizione dell'International Film Festival che si apre domani, 27 dicembre sull'isola azzurra, promosso con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema) e della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Givova. Interpretato dai giovani attori Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo nei panni dei fratelli Frattasio protagonisti di un'incredibile storia vera nella Napoli degli anni '80 (che partendo dalle celebri musicassette porterà ad una svolta storica nella lotta alla pirateria), nel cast Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Fabrizio Gifuni.

il film

La pellicola con soggetto e sceneggiatura firmati dallo stesso regista salernitano con Armando Testa e Simona Frasca è prodotta da Sibilia con Matteo Rovere e Groenlandia, distribuita in sala da 01 la scorsa primavera vanta una ottima performance anche su Netflix. Già partite le proiezioni, fino al 2 gennaio, Capri si trasforma quindi ancora una volta in un'isola a tutto cinema con un cartellone di oltre 200 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, in anteprima e in rassegna, in concorso e fuori competizione, selezionati da circa 90 Paesi.

le proiezioni

Tutte le proiezioni sono gratuite e si svolgono all'Auditorium di Capri e al Cinema Paradiso di Anacapri (70 proiezioni fisiche) ma è possibile seguire il festival anche sulle piattaforme digitali Mymovies.it e Eventive.org. (130 titoli). Le sezioni sono: awards special scrrenings, anteprime, cinema italiano, documentari, Cinema dei Piccoli e Capri special digital contest presieduto dal regista inglese Mike Figgis.