Oppenheimer, agli attori il Capri Best Ensemble Cast Award 2023

Oppenheimer, le location del film di Christopher Nolan

Dal laboratorio di Los Alamos al luogo per il 'Test Trinity' passando per l'ufficio di Albert Einstein, un viaggio alla scoperta dei luoghi veri o ricostruiti in cui è ambientato il lungometraggio (al cinema in Italia dal 23 agosto) incentrato sullo scienziato,“padre” della bomba atomica

La missione di costruire il mondo di Oppenheimer è stata affidata alla scenografa Ruth De Jong, che aveva già lavorato su pellicole del calibro di Nope, Noi - Us e Manchester by the Sea. De Jong e Christopher Nolan hanno passato settimane immersi nella ricerca per sviluppare un’estetica che fosse autentica senza dover necessariamente essere obbligata a riferimenti precisi.

Nolan tende a preferire un look senza tempo per i suoi film, anche in un’opera come Oppenheimer ambientata in un preciso periodo storico. Nolan ha incoraggiato De Jong a non essere eccessivamente rigida sui dettagli dell’epoca. Per il regista è stato importante calcare la mano sul modernismo, permettendo a macchine, telefoni o altri pezzi di tecnologia del momento di arrivare.