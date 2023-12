Wish, il film Disney in sala dal 21 dicembre. VIDEO

Un film sui desideri, i sogni e la speranza. Arriva al cinema il nuovo Classico con la voce, nella versione italiana, della cantante Gaia, del conduttore Amadeus e dell'attore Michele Riondino

"I sogni son desideri di felicità", cantava Cenerentola. Non è forse un caso allora che il nuovo film Disney per Natale e che festeggia i 100 anni della Walt Disney Animation Studios si intitoli proprio Wish, ossia “desiderio” in italiano. Una pellicola piena di luce e gioia diretta dal regista premio Oscar® Chris Buck (già conosciuto per Frozen) e dalla regista Fawn Veerasunthorn (già conosciuta per Raya e l’ultimo drago). Qui siamo nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. A darle la voce nella versione italiana del film, la cantautrice Gaia. Insieme a lei la sua capretta Valentino, tutti uniti per sconfiggere il nemico Re Magnifico. A dare la voce al primo è il conduttore Amadues, al cattivo invece l'attore Michele Riondino. Ecco che cosa ci hanno raccontato.

GAIA (ASHA IN WISH) “Questi film ci insegnano sempre molto. Usciamo dalla sala con il cuore più aperto e più propositivo verso l’ascolto di noi stessi. Anche Asha ce lo insegna: quando lei in un momento di sconforto capisce di non aver il potere per avverare tutti i desideri, decide di cantare all’universo e l’universo le risponde. Questo ci insegna che siamo noi gli artefici della nostra stessa gioia e della strada che vogliamo percorrere. I sogni poi sono per tutti: chiunque può sognare, persino Re Magnifico nel film all’inizio sogna. Ognuno di noi ha questo potere, i nostri desideri ci bruciano dentro, ci tengono vivi e spesso ci muoviamo spinti dalle nostre speranze”. leggi anche Wish, svelati i doppiatori del film di Natale Disney e il trailer

AMADUES (VALENTINO IN WISH) “In un mondo in cui tutto cambia, tutto è veloce e sappiamo che tutto è instabile, per fortuna ci sono invece alcune certezze e alcune di queste arrivano proprio dalla bellezza di questi film in cui ci ricordiamo che i cattivi possono essere sconfitti, un sogno si può realizzare e che un mondo migliore è davvero possibile.

MICHELE RIONDINO (RE MAGNIFICO IN WISH) “Siamo tutti cresciuti con i film della Disney. L’emozione che provi quando stai per entrare in sala è unica e irripetibile. La provi, nel corso degli anni, in ogni età che attraversi. Sono sensazioni che provi prima da piccolo, poi da più grande, sia quando sei figlio che quando sei padre e anche quando sarai nonno. Oggi vedere questo film con le mie due figlie, ad esempio, mi regala una gioia indescrivibile”. approfondimento Wish, quello che c'è da sapere sul nuovo film d'animazione Disney