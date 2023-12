Gretel e Hansel, trama e cast del film horror

Mercoledì 20 dicembre, su Rai 4, va in onda in prima TV la pellicola che rivisita in chiave horror la celebre fiaba

"Una giovane ragazza porta il suo fratellino in un bosco oscuro, alla disperata ricerca di cibo, solo per imbattersi in una malvagità terrificante": questa la sinossi di Gretel e Hansel, adattamento in chiave horror della fiaba Hansel e Gretel. Il film verrà trasmesso in prima TV su Rai 4, giovedì 20 dicembre.

La lettura horror di Hansel e Gretel

Gretel e Hansel, diretto da Oz Perkins, è approdato al cinema nel 2020.

Ambientato nel Medioevo, il film racconta la storia della giovane Gretel e del suo fratellino Hansel. Dopo la morte del padre, la loro famiglia è piombata nella povertà. E la madre non risponde di sé. Così, i due si trovano costretti a fuggire da casa senza alcun sostentamento e senza sapere dove andare. Durante la loro fuga incontrano un cacciatore, che offre loro rifugio e li indirizza verso i boscaioli. Per raggiungerli, i due ragazzi devono addentrarsi però in un bosco sempre più fitto, culla di insidie e di malvagità. Attratti dal profumo di una torta, i fratellini raggiungono una casetta nel bosco, con una tavola imbandita piena di prelibatezze. Qui li accoglie un'anziana donna dalla cordialità apparente, dietro la quale si cela però un oscuro segreto. L'atmosfera densa di presagi inquietanti regala alla storia un forte impatto emotivo: la consapevolezza di Gretel sul legame tra l'abbondanza e il Male si scontra con la gioia di Hansel nel trovare qualcosa che possa placare la sua fame. Mentre è impegnata a scoprire i segreti dell'anziana donna, Gretel scopre in realtà qualcosa su se stessa. Ma, il percorso verso la crescita, è intriso d'incubi e di paure.

Il regista, Osgood Perkins, è il figlio di Anthony Perkins.