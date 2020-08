Gretel e Hansel, il genere horror torna al cinema

approfondimento

Midnight Factory è fiera di annunciare una fantastica iniziativa in collaborazione con UCI Cinemas! In questa fase di riapertura graduale dei cinema di tutta Italia Midnight Factory è lieta di supportare le sale cinematografiche proponendo un prodotto inedito…da paura! Gretel e Hansel è infatti il primo film horror ad arrivare nelle sale cinematografiche dopo il lockdown, con l’augurio che tutti gli appassionati del genere possano tornare al cinema a “spaventarsi” in sala e a godersi la splendida fotografia di questo film sul grande schermo.

L’iniziativa “Ritorno al cinema… da paura!” in collaborazione con UCI Cinemas, avrà luogo il 19 agosto, giorno in cui Gretel e Hansel sarà finalmente disponibile in tutta Italia. L’attività prevede la partecipazione di ospiti straordinari che introdurranno al fortunato pubblico in sala la nuova pellicola di Oz Perkins con Sophia Lillis, conosciuta per il ruolo di Beverly nell’ultimo IT. L’evento si svolgerà durante le prime proiezioni seriali nei seguenti UCI Cinemas:

· Milano - UCI BICOCCA con introduzione speciale di Davide Pulici - Co-fondatore della rivista Nocturno

· Firenze - UCI LUXE CAMPI BISENZIO con introduzione speciale di Lorenzo Cracolici della leggendaria community di Horror Italia 24

· Roma - UCI ROMA EST con presenza speciale delle “The Giornaliste”

Per ulteriori informazioni sulla programmazione di Gretel e Hansel presso gli UCI Cinemas visita: https://www.ucicinemas.it/film/2020/gretel-e-hansel/

Nelle multisala di UCI Bicocca, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Roma EST, così come nelle multisala UCI già riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.