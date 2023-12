Pedro Almodóvar, Tilda Swinton protagonista del filmThe Room Next Door

Cinema

Festival Cannes 2023, Almodovar presenta “Strange Way of Life”. FOTO

Il regista spagnolo torna alla kermesse per la sesta volta con un corto, fuori concorso, che racconta la storia del ricongiungimento di due uomini in una vecchia città del West all'inizio del XX secolo: “La mia prima intenzione era quella di dare voce a questi due uomini maturi e queer che tradizionalmente sono rimasti muti in un genere come il western”. I protagonisti sono interpretati da Ethan Hawke e Pedro Pascal

A Cannes è la giornata del regista spagnolo Pedro Almodovar, che ha presentato fuori concorso il cortometraggio a tema LGBTQ+ e western Strange Way of Life (distribuito in Italia da MUBI). Nella foto, il regista e il cast sul red carpet del film Monster

Il cortometraggio ha come protagonisti l’americano Ethan Hawke e il cileno Pedro Pascal, reduce dal successo di The Last of Us. (Nella foto il regista e il cast sul red carpet del film Monster)