Out of Darkness, cosa c'è da sapere sull'horror

Andrew Cumming ha firmato Out of Darkness, il film horror ambientato nell’età della pietra. Bleecker Street ha pubblicato il trailer della pellicola in arrivo al cinema prossimamente.

Bleecker Street ha distribuito anche la sinossi ufficiale: “Una piccola imbarcazione raggiunge le sponde di una terra selvaggia e desolata. Un gruppo di sei persone ha attraversato un mare difficile alla ricerca di una nuova casa. Stanno morendo di fame, sono disperati e vivono 45.000 anni fa”.

Il testo prosegue: “Prima devono trovare riparo e attraversano le distese della tundra verso le lontane montagne che promettono numerose grotte in cui poter sopravvivere. Ma quando cala la notte, l’attesa si trasforma in paura e dubbi non appena realizzano di non essere soli. Suoni terrificanti suggeriscono qualcosa di fortemente mostruoso in quel territorio, qualcosa che potrebbe ucciderli o portarli via. Mentre i rapporti all’interno del gruppo si fratturano, la determinazione di una giovane donna mostra le terribili azioni da prendere per poter sopravvivere".