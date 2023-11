Nosferatu, il film horror di Robert Eggers uscirà nel Natale 2024

La tanto attesa versione di Robert Eggers del remake di "Nosferatu" arriverà nelle sale cinematografiche non questo ma il prossimo Natale. Focus Features ha programmato l'uscita del film per il 25 dicembre 2024, dunque poco dopo il prequel de "Il Re Leone" di Disney, intitolato "Mufasa", e "Sonic the Hedgehog 3" di Paramount, entrambi in uscita il 20 dicembre. Eggers ha scritto e diretto questa nuova versione di "Nosferatu”, che vanta un cast stellare

La tanto attesa versione di Robert Eggers del remake di Nosferatu arriverà nelle sale cinematografiche non questo ma il prossimo Natale. Focus Features ha programmato l'uscita del film per il 25 dicembre 2024, dunque poco dopo il prequel de Il Re Leone di Disney, intitolato Mufasa, e Sonic the Hedgehog 3 di Paramount, entrambi in uscita il 20 dicembre.

Eggers ha scritto e diretto questa nuova versione di Nosferatu, che vanta un cast stellare: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe sono i nomi da chapeau che saranno diretti da Eggers sul set.

Si tratta del secondo remake del film iconico ispirato a Dracula del 1922 di F. W. Murnau (di cui potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), dopo Nosferatu, il principe della notte di Werner Herzog del 1979.

Questa nuova interpretazione di uno dei più grandi classici cinematografici è descritta come un "racconto gotico di ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro infatuato di lei, che causa orrori inimmaginabili nel suo cammino". La visione di Eggers è stata annunciata per la prima volta nel 2015 e inizialmente avrebbe dovuto avere come protagonista Harry Styles.