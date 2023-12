Da oggi, 14 dicembre, la pellicola è al cinema. Dio (Giovanni Storti) affida una missione speciale all'angelo Aristide (Picone) per salvare l'umanità. Ma qualcosa andrà storto e Nicola (Ficarra) si troverà in una situazione impensabile per un "uomo comune" come lui: verrà trasformato in una nuova "Maria"