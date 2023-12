I Peggiori Giorni, da stasera in prima tv su Sky Cinema e NOW

Dopo il successo del primo capitolo "I migliori giorni", arriva in prima visione su Sky "I peggiori giorni", la commedia a episodi diretta da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. L'appuntamento con il film è lunedì 4 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, tra le firme più talentuose della commedia italiana, dirigono un film in quattro sarcastici episodi dedicati alle festività. Insieme ad Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti), i due registi si calano nei panni di due fratelli che raggiungono il padre, Flaminio - Renato Carpentieri (È stata la mano di Dio) - per festeggiare insieme il Santo Natale, ma un’amara sorpresa li attende. Nel secondo capitolo, Giuseppe Battiston (Pane e tulipani) e Fabrizio Bentivoglio (Il capitale umano) affrontano i drammi personali di un operaio licenziato e del suo ex datore di lavoro, Stefano, durante il Primo Maggio. Claudia Pandolfi (Un’estate fa), Neri Marcorè (Smetto quando voglio), Ricky Memphis (Immaturi) e Anna Ferzetti (Tutti per uno), affrontano invece insieme il caldo di Ferragosto, in uno scontro tra famiglie molto diverse tra loro. L’ultimo capitolo vede protagonisti Rocco Papaleo (Scordato) e Giovanni Storti (Tre uomini e una gamba) con i loro personaggi, Vittorio e Gildo, che rivangano gelosie del passato durante una divertente festa di Halloween. approfondimento Mia, da stasera, in prima tv su Sky e NOW il film con Edoardo Leo

Massimiliano Bruno - © 2023 Italian International Film S.r.l. - Vision Distribution S.p.a.

La trama Quanto è bello stare in famiglia a Natale. O no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti? Tre fratelli si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre. Un imprenditore sul lastrico viene preso ostaggio il Primo Maggio dal suo ex dipendente che, licenziato senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. Lo scontro tra classi sociali si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete. Infine, Halloween e lo scherzo che il destino gioca a un malcapitato mago che si ritrova ad essere ingaggiato a sua insaputa dal suo storico rivale in amore. Dopo i migliori giorni arrivano sempre i peggiori giorni! Quattro nuovi episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie. approfondimento "Non Ci Resta che il Crimine", il cast della serie tv Sky si racconta

Anna Foglietta - © 2023 Italian International Film S.r.l. - Vision Distribution S.p.a.

Il film fa parte dei titoli di SKY CINEMA CHRISTMAS (canale 303), dedicato alla festa più attesa dell’anno, disponibile dal 1° al 31 dicembre, con più di 50 titoli per vivere appieno la magia delle feste. Tra i titoli proposti anche le prime tv LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO e UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA, l’action natalizio con un Babbo Natale inaspettato e irriverente. I PEGGIORI GIORNI – lunedì 4 dicembre in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K, per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

Giovanni Storti - © 2023 Italian International Film S.r.l. - Vision Distribution S.p.a.