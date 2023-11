Édith Piaf, in lavorazione un biopic con l’intelligenza artificiale

A sessant’anni dalla scomparsa, Édith Piaf rivivrà in un nuovo biopic realizzato con l’intelligenza artificiale . Il film Edith, frutto di un accordo tra la Warner Music e gli eredi della leggendaria cantautrice francese scomparsa nel 1963, sarà ambientato tra gli anni Venti e Sessanta tra Parigi e New York, sarà narrato da un facsimile della voce di Piaf generato dall’IA e svelerà “aspetti della sua vita finora sconosciuti”.

UN TUFFO NEL PASSATO

“L’animazione fornirà una visione moderna della sua storia, mentre l’inclusione di filmati d’archivio, esibizioni sul palcoscenico e in TV, filmati personali e interviste televisive forniranno al pubblico uno sguardo autentico sui momenti significativi della vita di Piaf” ha dichiarato Warner Music. Come spiegato dalla società, l’intelligenza artificiale addestrata su centinaia di clip vocali e di immagini della cantautrice, alcune delle quali risalenti a più di 80 anni fa, consentirà di “far rivivere la sua voce e la sua immagine per migliorare ulteriormente l’autenticità e l’impatto emotivo della sua storia”. Nella pellicola saranno utilizzate anche registrazioni delle sue canzoni originali, inclusi gli iconici brani La Vie en Rose e Non, Je Ne Regrette Rien. “Durante la creazione del film, continuavamo a chiederci: “Se Edith fosse ancora con noi, che messaggi vorrebbe trasmettere alle generazioni più giovani?”” ha raccontato Julie Veille, autrice del soggetto del film e sceneggiatrice in compagnia di Gilles Marliac. “La sua è una storia di incredibile resilienza, di superamento delle difficoltà, e di sfida alle norme sociali per raggiungere la grandezza – e che è rilevante oggi come era allora. Il nostro obiettivo è di utilizzare gli ultimi progressi nell’animazione e nella tecnologia per portare la storia senza tempo al pubblico di tutte le età”.