Denzel Washington sarà Annibale nel film Netflix di Antoine Fuqua

Denzel Washington interpreterà il generale cartaginese Annibale in un film Netflix, ancora senza titolo, diretto dal regista Antoine Fuqua, che ha diretto l’attore già nel thriller d’azione The Equalizer. Come riportato da Variety, la nuova pellicola sarà scritta da John Logan, lo sceneggiatore per tre volte premio Oscar autore di The Aviator di Martin Scorsese e de Il Gladiatore di Ridley Scott. Secondo la sinossi ufficiale, racconterà “la vita reale del guerriero Annibale, che è ampiamente considerato come uno dei più grandi comandanti militari della storia. Il film ripercorre le battaglie cruciali che ha condotto contro la Repubblica di Roma durante la Seconda Guerra Punica”. Annibale ha invaso l’Italia a bordo di un elefante nordafricano. Sotto la guida del condottiero, i cartaginesi hanno ottenuto vittorie fondamentali contro i romani, che hanno consentito ad Annibale di occupare la maggior parte del sud Italia per quindici anni. Alla fine il generale è stato sconfitto dai romani nella battaglia di Zama.