Linea d’Ombra: a Salerno Moretti, D’Innocenzo, Castellitto e Scarano

Arriva Linea d’Ombra Festival XXVIII edizione, che si svolgerà a Salerno dall’11 al 18 novembre 2023. I direttori artistici Giuseppe D’Antonio e Boris Sollazzo sono riusciti a offrire un programma davvero eccezionale che per otto giorni porterà nella città di Salerno eventi, proiezioni e incontri con alcuni dei più importanti protagonisti del cinema italiano. Dai fratelli D’Innocenzo a Giovanni Veronesi, da Francesco Amato a Yari Gugliucci, da Edoardo De Angelis a Pietro Castellitto, da Tanino Liberatore a Nanni Moretti, sono tantissimi i mostri sacri della settima arte che diventano protagonisti di questa kermesse.



Durante gli incontri non si parlerà solo di cinema (o di fumetto, nel caso di Tanino Liberatore) ma anche del mondo come è oggi, di dove stiamo andando. Approfondire questi discorsi si rivela fondamentale per capire come si può cambiare le sorti di un mondo che sta impazzendo. La conclusione dell’edizione 2023 di Linea d’Ombra Festival vedrà un gran finale musicale, dominato da Greta Scarano con la sua seconda identità, quella di cantante.



Linea d’Ombra Festival XXVIII edizione è un’iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno.



I concorsi di Linea d’Ombra Festival Per Passaggi d’Europa, sono cinque i lungometraggi in concorso. Arriva dall’Irlanda Ann di Ciaran Creagh. La Francia porta Maoussi di Charlotte Schiøler. La Gran Bretagna è con No Way Home di Yousef Ali Khan. La Bosnia presenta Excursion di Una Gunjak. Infine la Svezia, con 12 Dares di Izer Aliu. Con CortoEuropa verrà selezionato il miglior cinema breve dell’anno: per questa edizione, sono 19 i film in concorso, provenienti da 13 diversi Paesi. LineaDoc è il concorso dedicato ai documentari, “selezione quest’anno davvero di notevole spessore, dodici titoli da nove differenti Paesi per una selezione che abbraccia opere da tutto il mondo”, fa sapere il magazine Ciak.

C’è anche VedoAnimato, sezione dedicata al cortometraggio d’animazione in tutte le sue declinazioni, dal passo uno all’animazione 3D.

Le giurie Come ogni anno, in tandem con la giuria popolare ciascuna sezione avrà una commissione tecnica dedicata. La giuria popolare di Passaggi d’Europa sarà composta da 100 persone con più di 14 anni di età. Sarà affiancata dalla Giuria Esperti composta dal regista Francesco Amato, dallo scrittore Manlio Castagna e dalla critica cinematografica Jessica Kiang. Ai voti dei 25 “popolari” di LineaDoc si affiancheranno quelli della Giuria Esperti con il regista Marco Scotuzzi, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Valerio Jalongo e l’operatore di ripresa, montatore video, tecnico di correzione colore e post produzione Stefano Testa. Per CortoEuropa, ai 100 giurati popolari si affiancheranno il direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano, l’attore e regista Yari Gugliucci e la docente di Storia del cinema all’Università degli Studi di Salerno Mariangela Palmieri. Con VedoAnimato, sono 25 i giurati popolari e con loro avranno un peso determinante per la scelta del podio Stefania Fausto, Visual & Creative Researcher; Pierre Foldes, compositore di musiche e regista; Tanino Liberatore, fumettista, illustratore, disegnatore e pittore, come riporta Ciak Magazine.

Anteprime e proiezioni Presso la storica sala d’essai di Salerno Cinema Fatima, per Linea d’Ombra Festival ci sarà l’anteprima nazionale di 20.000 specie di api, il film spagnolo di Estibaliz Urresola Solaguren. si tratta di una pellicola che tratta il delicato problema della “disforia di genere” in maniera inedita e molto originale.

Nella sezione fuori concorso, sono grandi protagonisti il networking, le realtà del territorio attive sui temi dell’ambiente, l’innovazione e la cultura dei giovani con i cortometraggi italiani Wasted di Tobia Passigato, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, e Finalmente casa di Vincenzo Giordano in collaborazione con MAC Fest.

A completare il programma delle proiezioni speciali ci sarà l’omaggio a Lina Wertmuller e ai racconti brevi dello scrittore Haruki Murakami. Verrà presentato corto-documentario Grazie Lina di Yari Gugliucci e il film d’animazione Blind Willow, Sleeping Woman di Pierre Földes.

Nanni Moretti sarà uno dei grandi protagonisti dell’evento La tradizionale maratona cinematografica notturna di Linea d’Ombra sarà dedicata a Nanni Moretti e al suo cinema, e vedrà in presenza anche lo stesso Moretti.

Da Ecce Bombo a Il Sol dell’Avvenire, la maratona offrirà tante declinazioni di Moretti, dal Michele Apicella, il suo alter ego, che naviga attraverso i generi (Bianca, Palombella Rossa), fino a quello di Caro Diario e Mia Madre. Non mancherà all’appello nemmeno il Moretti documentarista, con il suo Santiago, Italia.

Non solo cinema Linea d’Ombra non tratta soltanto di cinema ma di tante altre anime della cultura e dell’arte.

C’è la musica, quella del Collettivo Okiees che con Rageen presenta il volume 1 di un’inedita forma di concept album, che sposa l’idea della narrazione transmediale, e Ginevra Nervi che in The Disorder of Appearances A/V lascia dialogare musica ambient, elettronica e avant-garde.

Presente anche il teatro, con l’opera di Carlo Roselli Diego che si pone come un racconto di un futuro distopico in cui l’acqua è il bene più prezioso. Per quanto riguarda il videoclip, sarà presentato Piccola storia, un racconto a cura dei docenti universitari Alfonso Amendola e Andrea Rabbito. Poi il videogioco, con la performance live di Andrea Facchinetti alla guida della sua auto virtuale di Gran Turismo.

Il primo concorso Premio Corto Nexsoft rivolto agli sceneggiatori under 30

Per questa edizione, è previsto il primo concorso Premio Corto Nexsoft rivolto agli sceneggiatori under 30, italiani ed europei. I quattro finalisti verranno presentati nel corso del festival al giudizio dello scrittore Diego De Silva. "Lavori di qualità tecnicamente alta" sono stati definiti dai membri del comitato di preselezione Manuela D'Ovidio (aiuto regista), Dario Renda (produttore cinematografico) e Miki Rosco (esperto di marketing/storyteller).