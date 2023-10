Who to Love, Dave Stewart lancia un album e un film con Greta Scarano

La pellicola sarà presentata giovedì 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma

Musica e cinema si uniscono in Who To Love, il film nato dalla collaborazione tra Dave Stewart, i Mokadelic e Greta Scarano, incontratisi per la realizzazione di un album insieme. La pellicola sarà presentata giovedì 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma (FOTO).

greta scarano, who to love alla festa del cinema di roma Dave Stewart, artista britannico celebre per aver formato gli Eurythmics con Annie Lennox, ha dato vita a un progetto rock mescolando anime differenti. Il produttore ha contattato i Mokadelic che a loro volta hanno coinvolto Greta Scarano (FOTO) per la l'album Who To Love realizzando una pellicola che potesse accompagnare interamente il lavoro in musica. Giovedì 19 ottobre il film diretto da Giorgio Testi sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Dave Stewart ha parlato del progetto pubblicando un post su Instagram: "La pellicola è un'indagine tra le pieghe più profonde dell'animo umano attraverso l'intreccio di musica, ricordi e incubi".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dave stewart (@davestewarteurythmics)

Greta Scarano ha condiviso la locandina scrivendo: "Con un gruppo di gente incredibile abbiamo fatto una cosa particolarissima che si intitola Who To Love. È talmente unica che è complicato spiegarne la natura. Nasce da Dave Stewart che ha contattato i Mokadelic che hanno contattato me. Abbiamo fatto un album insieme che uscirà presto e ci è piaciuto talmente tanto collaborare che abbiamo girato anche un film (che accompagna integralmente il disco)". L'album sarà distribuito venerdì 20 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta (@gretascarano)