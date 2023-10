"Quel maledetto film su Virzi" alla Festa del cinema di Roma

Verrà presentato nella sezione STORIA DEL CINEMA della 18° edizione della kermesse capitolina Una commedia documentaria alla ricerca del regista di Ovosodo e Ferie d’agosto. Successivamente il film documentario sarà trasmesso in esclusiva su Sky Documentaries il 1° novembre alle 21.15 e in streaming solo su NOW

Sarà presentato nella sezione STORIA DEL CINEMA della 18° edizione della Festa del Cinema di Roma Quel maledetto film su Virzì, il film documentario in esclusiva su Sky Documentaries il 1° novembre alle 21.15 e in streaming solo su NOW.

Per più di un decennio tre documentaristi hanno accumulato centinaia di interviste per realizzare il film definitivo su Paolo Virzì, il popolare regista di Ovosodo, Ferie d’agosto e Il capitale umano. Si sono infiltrati sui suoi set e hanno disturbato suoi amici e collaboratori famosi. Tra gli altri partecipano, più o meno volontariamente (in ordine di apparizione): Micaela Ramazzotti, Bobo Rondelli, Valerio Mastandrea, Carlo Virzì, Francesca Archibugi, Corrado Fortuna, Matilde Gioli, Massimo Ghini e Mario Sesti.