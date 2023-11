13/15 Wildside

Gli anni successivi la vedono recitare in molte pellicole, a cominciare da uno dei suoi più grandi successi: Come un gatto in tangenziale. Per il ruolo, si aggiudica il Nastro d'argento alla migliore attrice in un film commedia, segnando un vero e proprio record, e ottiene il Globo d'oro alla miglior attrice e il Ciak d'oro per la migliore attrice protagonista

Come un gatto in tangenziale 2, le interviste a Paola Cortellesi e Antonio Albanese