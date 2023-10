Morto Burt Young, candidato agli Oscar per Rocky

È morto all'età di 83 anni Burt Young, attore noto per il suo ruolo in Rocky.

A confermare la notizia della sua morte, senza svelarne le cause, è stata la figlia Anne Morea Steingieser.

L'Oscar sfiorato

Per la sua parte in Rocky, Burt Young sfiorò l'Oscar al miglior attore non protagonista. Nella celebre saga era Paulie Pennino, cognato di Rocky Balboa. Lui, peraltro, un pugile lo era per davvero. Vero nome Gerald «Jerry» Tommaso DeLouise, figlio degli italo-americani Giuseppina e Michele, nacque nel Queens e studiò recitazione all’Actors Studio con Lee Strasberg per maestro. Vedovo di Gloria DeLouise dal 1974, padre amorevole di una figlia che ha percorso le sue orme, possedeva un ristorante nel Bronx ed era un notissimo caratterista. Negli anni ha lavorato per il cinema e per la TV, mettendosi al servizio dei più grandi registi. Il suo ruolo più noto, tuttavia, rimase quello di Paulie in Rocky, che gli valse una nomination all'Oscar. Sylvester Stallone, suo collega e amico, lo ha ricordato su Instagram con un post colmo d'affetto.