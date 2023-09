Leave the world behind, Barack Obama ha fatto da "consulente"

Sam Esmail ha raccontato a Vanity Fair un anedotto curioso su Leave the World Behind: nel processo creativo del film è stato coinvolto addirittura Barack Obama . "Le bozze originali della sceneggiatura erano decisamente più ardite. Il Presidente Obama, dall'alto della sua esperienza, mi ha aiutato a capire come andrebbero le cose nella raltà", ha detto Esmail. "Stavo scrivendo quella che consideravo una finzione, ma cercando di mantenerla il più fedele possibile alla vita. Tuttavia, stavo esagerando e drammatizzando: sentire un ex Presidente dire che alcuni dettagli erano fuori di testa... Mi ha spaventato a morte!", ha aggiunto.

Leave the World Behind è il nuovo disaster movie con Julia Roberts .

L'intervento di Barack

Sam Esmail ha spiegato inoltre che, secondo Barack Obama, la trama in alcuni punti era troppo pessimista. L'ex Presidente lo avrebbe rassicurato: con ogni probabilità, i suoi incubi più cupi non si riveleranno reali. Domani né mai. Del resto, Obama conosceva bene la storia di Leave the World Behind. Da quando inserì il romanzo nel suo elenco di libri consigliati per il 2021, tracciò qualche idea su un eventuale film. "Aveva molti appunti sui personaggi e sull'empatia che avrebbero suscitato nello spettatore. Devo dire che è un grande amante del cinema e che non si è limitato a scrivere appunti su cose che provenivano dal suo background", ha confermato il regista. Obama, da fan del libro, voleva creare un film che fosse davvero bello. Impresa riuscita? L'8 dicembre, quando il fim uscirà su Netflix dopo un'anteprima al cinema il 22 novembre, lo si saprà.