Sciopero sceneggiatori Hollywood, i negoziati proseguiranno giovedì

“Incoraggiante”. Come riportato da Variety, una fonte ha definito così l’andamento delle trattative in corso nella giornata di mercoledì tra il Writers Guild of America, il sindacato che rappresenta gli sceneggiatori statunitensi in sciopero da 142 giorni, e l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, l’associazione che rappresenta gli Studios. Seduti attorno al tavolo c’erano, stavolta, anche alcuni degli amministratori delegati delle più importanti case di produzione di Hollywood, da Bob Iger di Disney a Ted Sarandos di Netflix, e ancora da Donna Langley di NBCUniversal a David Zaslav di Warner Bros. Discovery, tutti in procinto di proseguire il dialogo con gli autori nella giornata di giovedì. “Il WGA e l’AMPTP si sono incontrati per contrattare oggi e si incontreranno di nuovo domani” hanno dichiarato le due parti in un comunicato congiunto che lascerebbe auspicare futuri progressi. La fonte ha specificato che durante l’ultimo incontro i rappresentanti del WGA hanno ascoltato le nuove proposte avanzate dall’AMPTP finché Chris Keyser, co-presidente del comitato di negoziazione del WGA, ha illustrato le richieste ritenute necessarie per concludere un accordo.