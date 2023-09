La probabilità statistica dell'amore a prima vista, cosa sapere

Uscita su Netflix venerdì 15 settembre, la pellicola è subito balzata in testa alla classifica dei film più visti. Il merito va alla sua trama non banale, alle sue atmosfere romantiche, e a una domanda molto attuale: è ancora possibile innamorarsi a prima vista, in un'epoca dominata dai social network?

Perché La probabilità statistica dell'amore a prima vista ? Perché, secondo le statistiche, è altamente improbabile fidanzarsi con qualcuno di cui ci si è innamorati a prima vista , senza averlo mai visto e senza sapere nulla di lui/lei. Al destino, però, le statistiche non piacciono. Così Hadley e Oliver si ritrovano, e poi si perdono, e ancora e ancora e ancora, tra gli aeroporti e l'immensità di Londra. Come se la vita li stesse sfidando a capire se, tra loro, c'è l'amore vero.

Il film comincia con l'incidente di Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy). I due ragazzi, entrambi ventenni, si incontrano casualmente all'aeroporto dopo aver perso il volo da New York a Londra. Fin da subito, tra di loro si crea una connessione speciale. La lunga notte passata insieme durante il volo sembra trascorrere in un attimo ma, una volta atterrati a Heathrow, si trovano costretti a separarsi. E la prospettiva di rincontrarsi sembra alquanto remota. Tuttavia, il destino sembra deciso a intervenire per trasformare i due compagni di viaggio in compagni di vita.

Il cast

Nel film, Hadley è una ragazza americana appassionata di poesia, in viaggio da New York a Londra per assistere al matrimonio del padre. Giunta in ritardo in aeroporto, perde il volo: c'è un posto il giorno successivo, ma costa caro. Mentre si indebita con la sua carta di credito, incontra Oliver, un ragazzo inglese esperto di statistica. Quando i due salgono a bordo dell'aereo, per un problema alla cintura Oliver deve sedersi sull'unico sedile libero, accanto ad Hadley. Così, il volo aereo diventa un lungo e romanticissimo appuntamento.

Nella vita vera, Haley Lu Richardson è un'attrice californiana classe 1995. Nel 2013, a soli 18 anni, si è aggiudicata il ruolo di Tess in Ravenswood. Ha dunque preso parte a The Royals e A tutto ritmo, prima di essere scelta per il film drammatico A un metro da te, d'enorme successo. Nel 2022 era nel cast di The White Lotus 2: qui interpretava Portia, ragazza di provincia fresca di laurea e assistente di Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge). Ben Hardy, classe 1991, è invece un attore inglese famoso per aver interpretato Roger Taylor in Bohemian Rhapsody. Dal 2013 al 2015, ha recitato in 189 episodi della soap britannica EastEnders.