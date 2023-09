Journey to Bethlehem, tutto sul film con Antonio Banderas

Journey to Bethlehem è il musical sulla nascita di Gesù in cui Antonio Banderas interpreterà Re Erode . La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a novembre.

Questa la sinossi ufficiale pubblicata sul sito del film: "Una giovane donna porta una responsabilità inimmaginabile. Un giovane uomo diviso tra l’amore e l’onore. Un re che non si fermerà davanti a nulla per mantenere la sua corona. Questo musical live action natalizio per tutta la famiglia intreccia classiche melodie natalizie con divertimento, fede e nuove canzoni pop in una rivisitazione della più grande storia mai raccontata: la storia di Maria e Giuseppe e della nascita di Gesù”.

Inoltre, l’account Instagram della pellicola ha condiviso la locandina.