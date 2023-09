Day of Abandonment vedrà l'attrice spagnola nel ruolo principale di Olga e in quello di produttrice

La nuova produzione, intitolata Day of Abandonment, si concentrerà sulle protagoniste femminili raccontandone i mondi interiori. L’attrice spagnola sarà coinvolta anche come produttrice con la Moonlyon.

Al momento non ci sono indiscrezioni per quanto riguarda gli altri nomi del cast e la data di inizio delle riprese, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.