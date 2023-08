Wish, un nuovo teaser trailer del film di Natale Disney

È uscito un nuovo teaser trailer dell’attesissimo film di Natale firmato Disney, intitolato Wish.

Il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola natalizia (che trovate in fondo a questo articolo) è un succulento assaggio delle atmosfere e dei toni che caratterizzano quest’opera, manicaretto ideale da godersi nelle vacanze dicembrine.

Wish arriverà nei cinema italiani proprio a dicembre, mentre nelle sale statunitensi e britanniche l’uscita è prevista per il 24 novembre. Alla regia di questo lungometraggio di animazione troviamo Chris Buck, già parte del team che ha prodotto l’acclamato Frozen - Il Regno di Ghiaccio. Assieme a lui, anche Fawn Veerasunthorn dirige.

Nel video condiviso da Disney sui propri canali social si vede Magnifico, il sovrano di Rosas. Lo vediamo mentre sta esaudendo desideri ai propri sudditi, come un Babbo Natale sui generis (benché non abbia certo la bontà d’animo di Santa Claus, e infatti sarà lui a essere il nemico contro cui la protagonista dovrà lottare per salvare la comunità).

Perché Re Magnifico è lungi dall'essere davvero un re magnifico, a dispetto del nome con cui si fa chiamare dai suoi sudditi: in realtà è un malefico stregone che vuole controllare la vita e i desideri di tutti quanti. L’oscurità in cui ha costretti la sua genete non viene notata da nessuno, eccezion fatta per la diciassettenne Asha.

La terra in cui vive la protagonista si chiama Rosas ed è un luogo fantastico situata al largo della penisola iberica.

Il teaser introduce il personaggio principale di Wish, la protagonista Asha, oltre agli irresistibili suoi comprimari: i simpatici amici con i quali la ragazza si ritroverà a vivere un’avventura davvero emozionante.



Potete guardare il nuovo teaser trailer di Wish nel video che trovate in alto e in fondo a questo articolo.