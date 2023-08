Slotherhouse, un bradipo assassino nel trailer dell'horror

Lisa Ambalavanar veste i panni della studentessa universitaria Emily Young. La ragazza adotta un adorabile bradipo , di nome Alpha, con l’obiettivo di diventare presidente della sua confraternita. Tuttavia, ben presto iniziano a verificarsi strani omicidi . Basta poco ad Emily e alle sue sorelle per accorgersi che, ad uccidere i membri della sorellanza, è stata proprio la “mascotte” del gruppo. Riusciranno le ragazze a scappare da quella casa, diventata ormai una trappola mortale? Oppure il bradipo, coi suoi affilatissimi artigli, si rivelerà troppo veloce anche per loro?

In genere, quando si pensa a un animale di cui aver paura, si pensa a un animale aggressivo: uno squalo (come ne Lo Squalo), un orso (come in Cocainorso ). Difficilmente si pensa a un bradipo . Eppure, è proprio un bradipo il protagonista di Slotherhouse.

Chi è la protagonista di Slotherhouse

Diretto da Matthew Goodhue, Slotherhouse ha per protagonista Lisa Ambalavanar.

L’attrice inglese è nota per il ruolo di Alia Hanif nella soap opera della BBC Doctors, ma anche e soprattutto per essere uno dei volti della serie Netflix The A List (attualmente in corso).

Ambalavanar ha debuttato nella serie BBC Two Home Time nel 2009, nel ruolo di una commessa. Apparsa in film quali Coffee (2011), The Stuff of Legend (2015) e Like Living (2016), ha recitato in diverse produzioni teatrali. Per la sua interpretazione in Singin' in the Rain, un famoso critico teatrale ha scritto: "Illumina il palco con la sua personalità attraente, il suo tempismo comico e alcuni brani magnificamente cantati".

Nel 2018 è stata scelta per la soap opera diurna della BBC Doctors. Ha fatto il suo debutto come Alia Hanif il 7 febbraio 2018, prendendo il posto di Mandy Thandi. Nello stesso anno, ha iniziato ad apparire nella serie iPlayer e Netflix The A List nel ruolo principale di Mia. Inoltre, veste i panni di Jinx nella stagione 4 di Titans, su HBO Max.